POL-GM: 180121-0032: Anhänger mit Dieseltank gestohlen

Gegen 22 Uhr haben am Samstagabend (16. Januar) zwei unbekannte Männer in Lindlar-Frielingsdorf einen Anhänger mit einem darauf befindlichen Dieseltank gestohlen; sie flüchteten mit einem dunklen Audi, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Der Anhänger mit dem Kennzeichen GM - HW 6024 war am Ortseingang von Frielingsdorf auf einem Parkplatz an der Montanusstraße abgestellt. Ein Zeuge bemerkte gegen 22 Uhr zwei Männer, die den Hänger an einen dunklen Audi ankuppelten und in Richtung Kaiserau davon fuhren. Auf dem Hänger befand sich ein Dieseltank mit einem Fassungsvermögen von 500 Litern. Der Zeuge konnte auch das am Audi angebrachte Kennzeichen HK-RH 607 ablesen; dieses stellte sich jedoch ebenfalls als gestohlen heraus. Es stammt von einem Seat Leon, der in Engelskirchen Bickenbach gegen 16 Uhr (16. Januar) auf der Ründerother Straße abgestellt worden war.

Bei Hinweise zu den Diebstählen nehmen Sie bitte Kontakt mit der Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 auf.

