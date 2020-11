Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrüger am Hörer

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Am 24.11.2020, zwischen 11.30 Uhr und 15 Uhr, wurden der Polizei von vier Ludwigshafener Bürgerinnen und Bürger im Alter von 64 bis 86 Jahren gemeldet, dass sie von unbekannten Anrufern angerufen worden seien, die sich als ihnen als Polizeibeamte, Bankmittarbeiter und Mitarbeiter einer Lottogesellschaft ausgegeben hatten. Alle Anrufer erklärten den Senioren, sie müssten einen Geldbetrag auf ein bestimmtes Konto überweisen. Die Seniorinnen und Senioren reagierten alle vorbildlich und beendeten alle Gespräche. Im Anschluss meldeten die Betroffenen die Anrufe der Polizei. Die Masche bei all diesen Anrufen ist ähnlich: Die Betrüger versuchen ihre Opfer am Telefon zu überrumpeln und durch vortäuschen falscher Tatsachen in die Irre zu führen. Oftmals bauen sie hierzu innerhalb kurzer Zeit großen Druck auf und lösen das Gefühl der Verpflichtung aus. Schon ein paar einfache Tricks können helfen, Telefonbetrug zu erkennen. - Seien Sie misstrauisch, wenn jemand am Telefon persönliche Daten oder Geld von Ihnen fordert. - Machen Sie "Absicherungsanrufe". Wenn beispielweise Ihr vermeintlicher Enkel angerufen hat oder die Polizei, rufen Sie auf der Ihnen bekannten Nummer zurück - so können Sie sichergehen, dass Sie nicht mit einer unbekannten Person telefonieren. - Wenn Sie sich durch den Anrufer unter Druck gesetzt fühlen, legen Sie den Hörer auf. Das ist nicht unhöflich, sondern dient Ihrem Schutz.

