Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 16-jähriger Kradfahrer bei Unfall verletzt

Attendorn (ots)

In Dünschede kam es am Samstag (17. Oktober) gegen 19 Uhr auf der Straße "Zur Dasselkuhle" an einer Einmündung eines Feldweges zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei 16-jährigen Kradfahrern. Die beiden befuhren nacheinander die Straße. Der vorausfahrende Kradfahrer bog für den dahinter Fahrenden unerwartet ab. Zwar versuchte der Nachfolgende noch zu bremsen, jedoch kam es zum Zusammenstoß. Beide stürzten auf die linke Seite. Der auffahrende Kradfahrer wurde dabei verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

