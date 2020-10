Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Dieb stiehlt hochwertige Kopfhörer

Attendorn (ots)

Bereits am Donnerstag (15. Oktober) hat gegen 16 Uhr ein derzeit noch unbekannter Täter aus einem Elektrofachmarkt in der Finnentroper Straße mehrere hochwertige, kabellose Kopfhörer entwendet. Durch Videoaufnahmen konnte festgestellt werden, dass der Täter das Diebesgut aus dem Regal nahm, in einer Kühltasche verstaute und den Laden verließ. Die Kopfhörer haben einen Wert im vierstelligen Eurobereich. Der Unbekannte lässt sich folgendermaßen beschreiben: - schlanke Statur - dunkelblonde/blonde Haare - Kleidung: schwarze Steppjacke mit orangefarbenem Logo im Brustbereich links, schwarze Hose, hellblauer Mund-Nasenschutz - silber-schwarze Kühltasche mit orangefarbenen Henkeln und orangefarbenen Applikationen

Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

