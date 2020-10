Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Randalierer löst Feuerwehreinsatz aus

Wenden (ots)

Wegen einer Sachbeschädigung wurde am Sonntag (18. Oktober) gegen 10 Uhr die Polizei zu einem Wohnhaus in der Wallstraße in Hünsborn gerufen. Dort randalierte ein polizeibekannter 32-Jähriger. Er beschädigte durch den Einsatz eines Feuerlöschers das Treppenhaus und löste den Feueralarm aus. Daraufhin kam es zu einem Einsatz der Feuerwehr Wenden mit drei Fahrzeugen. Zwar gelang dem 32-Jährigen die Flucht, aber eine Streife traf ihn im Rahmen einer Fahndung in einem nahegelegenen Industriegebiet an und nahm ihn in Gewahrsam. Dabei wehrte er sich erheblich durch Spucken, Beißen und Treten. Die Beamten brachten ihn auf die Polizeiwache in Olpe. Sie schrieben eine entsprechende Anzeige.

