Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 15-Jähriger stößt mit Pkw zusammen

Finnentrop (ots)

Am Freitag (16. Oktober) hat sich auf der Bamenohler Straße in Bamenohl ein Verkehrsunfall zwischen einem 15-Jährigen und einem Pkw ereignet. Eine 57-Jährige befuhr mit ihrem Fahrzeug die Straße in Fahrtrichtung Lenhausen. Nach Zeugenangaben lief der Jugendliche plötzlich von rechts auf die Fahrbahn und stieß gegen das Auto. Er stürzte zu Boden und klagte über Schmerzen im rechten Bein. Ein Rettungswagen brachte den 15-Jährigen in ein Kinderkrankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Kreispolizeibehörde Olpe

