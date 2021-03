Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Montagvormittag gegen 11:00 Uhr kam es an der Kreuzung Friedrichstraße/Schinkelstraße/Jahnstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 54-jährige Autofahrerin soll trotz Stopp-Zeichens in die Kreuzung gefahren sein und mit dem Auto einer 51-jährigen Autofahrerin zusammengestoßen sein. In dem Auto der 51-Jährigen befand sich ein 10-jähriges Kind, welches durch den Unfall leicht verletzt wurde. Durch den Verkehrsunfall entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000,- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell