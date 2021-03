Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - Verkehrszeichen beschädigt

Ludwigshafen (ots)

Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Montag (08.03.2021) ein Verkehrszeichen (Halte- und Parkverbot) und entfernter sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Der Schaden in Waltraudenstraße wurde der Polizei gegen 1 Uhr gemeldet. Durch die Verkehrsunfallflucht entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell