Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht mit einem 13-jährigen, geschädigten Fahrradfahrer - Zeugen dringend gesucht!

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag, den 09.03.2021, kam es am späten Nachmittag, gegen 16:30 Uhr, auf der Speyerer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden. Hierbei befuhr ein 13-jähriger Fahrradfahrer die Speyerer Straße in Ludwigshafen am Rhein in Fahrtrichtung Schillerstraße als ihn plötzlich ein Auto überholte. Auf Grund der Fahrweise des Autofahrers fiel der Radfahrer schließlich zu Boden. Der Junge verletzte sich hierbei leicht. Der Fahrer des Autos kam unterdessen seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nicht nach und verließ schließlich vor dem Eintreffen der Polizei die Unfallörtlichkeit. Den bislang unbekannten Autofahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Verkehrsunfallflucht. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Ihre Mithilfe. Wenn sie Hinweise zum Unfallhergang, dem flüchtigen Fahrzeug und/oder dem/der Fahrer/in machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 / 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.

