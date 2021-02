Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit verletzter Person - Zeugen gesucht

Rieden, K19 (ots)

Am 10.02.2021, kam es gegen 17:00 h zu einem Verkehrsunfall mit einer gestürzten Person an der Bushaltestelle "Klinik am Waldsee". Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein Linienbus die K 19 von Rieden kommend, in Richtung "Riedener Mühlen". Ein 44-jähriger Mann aus Frankfurt am Main wartete an der Bushaltestelle. Als dieser bemerkte, dass der Bus nicht an der Haltestelle anhielt, machte er auf sich aufmerksam und kam hierbei durch den vorbeifahrenden Bus zu Fall. Der Busfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den gestürzten Mann zu kümmern. Er wurde bei dem Unfallhergang nur leicht verletzt.

Die Polizei Mayen bittet Zeugen die den Unfall beobachtet haben sich zeitnah zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell