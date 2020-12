POL-GT: Unbekannter Mann entwendet Bargeld aus Fahrradkorb

Polizei Gütersloh

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Nachdem ein 76-jähriger Mann an einem Geldinstitut an der Hauptstraße Bargeld von seinem Konto abgehoben hat, wurde es ihm unmittelbar danach gestohlen.

Ein bislang unbekannter Mann hat den 76-Jährigen beobachtet und in einem kurzen Moment in den Korb des Mannes gegriffen, um das Geld an sich zu nehmen. Anschließend rannte er davon. Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden: Ca. 30-35 Jahre alt, 170cm - 175cm groß, kräftig gebaut und kurze schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt hatte der Mann einen Vollbart, trug eine schwarze Winterjacke und eine dunkle Hose.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Täter machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

