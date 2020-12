Polizei Gütersloh

POL-GT: Rücknahme - 82-jährige Dame wurde wohlbehalten angetroffen

GüterslohGütersloh (ots)

Verl (MK) - Die seit Dienstagnachmittag (01.12.) aus einem Seniorenheim an der Paderborner Straße vermisste 82-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Beamte der Bundespolizei trafen die Seniorin in einem Zug in Richtung Basel an.

Die Fahndung wird zurückgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell