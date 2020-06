Polizei Bochum

POL-BO: Mann (72) nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Bochum (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Bochum-Harpen am Freitagmittag, 12. Juni, ist ein Mann (72, aus Witten) in ein Krankenhaus gekommen.

Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr der Wittener gegen 12.45 Uhr die Straße "Am Einkaufszentrum". Zeitgleich fuhr eine 23-jährige Bochumerin aus einer Parkhausausfahrt auf die Straße ein. Die beiden Autos stießen zusammen. Die Bochumerin blieb unverletzt. Der leicht verletzte 72-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

