Polizei Bochum

POL-BO: Auf Ölspur: Motorrollerfahrer (47) stürzt und wird verletzt

Witten (ots)

Auf einer Ölspur ist ein 47-jähriger Motorrollerfahrer aus Witten am Wochenende zu Fall gekommen. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag, 13. Juni. Gegen 16.15 Uhr war der 47-Jährige mit seinem Roller auf der Straße Bodenborn in Richtung Elberfelder Straße unterwegs. In einer Linkskurve verlor er aufgrund einer Ölspur die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.

Der Wittener zog sich leichte Verletzungen zu. Er begab sich später selbstständig in ärztliche Behandlung.

Die Feuerwehr streute den Bereich wenig später ab.

