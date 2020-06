Polizei Bochum

POL-BO: Vermisste 14-jährige Alexandra P. angetroffen

Bochum (ots)

Die am 09.06.2020 aus einer Wohngruppe an der Krockhausstraße in Bochum verschwundene Alexandra P. (Meldung vom 12.06.2020) wurde aufgegriffen. Die Fahndung nach ihr wird hiermit zurückgenommen, die Medien werden gebeten, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu verwenden.

