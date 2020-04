Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis: 70-jähriger Pedelec-Fahrer nach medizinischem Notfall verstorben

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 70-jähriger Fahrer eines Pedelec ist am Freitag gegen 16.45 Uhr auf dem Waldweg Helmhofer Weg aufgrund eines medizinischen Notfalls gestürzt und noch an der Unfallstelle verstorben. Ein Ersthelfer und anschließend Rettungssanitäter versuchten erfolglos, den Mann zu reanimieren. Ein Notarzt, der mit dem Rettungshubschrauber an die Unglücksstelle kam, konnte nur noch den Tod feststellen. Angehörige waren an der Unfallstelle. Die weiteren Ermittlungen hat die Verkehrspolizei aus Heidelberg übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell