Polizei Gütersloh

POL-GT: 12-jähriger Fahrradfahrer angefahren - Unfallflucht

GüterslohGütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Montagmorgen (30.11., 08.00 Uhr) kam es auf dem Nordring in Höhe der Vollrath-Müller Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 12-jährigen Fahrradfahrer und einem 63-jährigen Opel-Fahrer. Zu dem Zusammenstoß kam es an der Einmündung, als der Autofahrer von der Vollrath-Müller Straße auf den Nordring fahren wollte. Zu derselben Zeit befuhr der 12-Jährige den Nordring in Richtung Brockhäger Straße. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Fahrradfahrer leicht. Nach einem kurzen Gespräch zwischen dem Autofahrer und dem 12-Jährigen und dem Hinweis, dass er über seine Arbeitsstelle zu erreichen ist, fuhr der Opel-Fahrer weiter. Der Junge informierte wenig später seine Mutter. Durch die Beamten konnte der unfallflüchtige 63-Jährige angetroffen und zu dem Unfallhergang befragt werden. Ein Strafverfahren wegen Unfallflucht wurde gegen ihn eingeleitet.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Aus gegebenem Anlass weist die Polizei Gütersloh darauf hin, bei jedem Unfall mit einem Kind auf das Erscheinen der Erziehungsberechtigten abzuwarten. Viele Kinder können im Falle eines Unfalls nicht einschätzen, ob sie verletzt sind oder nicht. Zudem sind sie unter 14-Jahren nicht feststellungsberechtigt (Unfallflucht: §142 StGB).

