Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 30. Oktober 2020:

WolfenbüttelWolfenbüttel (ots)

Schöppenstedt: Verkehrsunfall, zwei schwer verletzte Autofahrer

Freitag, 30.10.2020, gegen 09:45 Uhr

Am Freitagmorgen kam es im Einmüdungsbereich der Landesstraße 627 / Schwarzer Weg / Banslebener Straße in Schöppenstedt zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Autofahrer schwer verletzt worden sind. Nach ersten Ermittlungen übersah 80-jähriger Autofahrer beim Einbiegen von der L 627 aus bislang ungeklärter Ursache das vorfahrtberechtigte Auto eines 57-jährigen Autofahrers. Beide Fahrer wurden schwer verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe, sie mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell