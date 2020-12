Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkoholisierter Fahrradfahrer stürzt gegen Polizeifahrzeug

GüterslohGütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Dienstagabend (01.12., 23.15 Uhr) wurden Beamte, welche in einem zivilen Polizeifahrzeug unterwegs waren, auf einen in Schlangenlinien fahrenden Mann auf der Bahnhofstraße aufmerksam. Der Mann befuhr die Straße in Richtung Rheda. Sein Fahrrad war gänzlich unbeleuchtet.

Als die Beamten den 31-jährigen Fahrradfahrer aus dem geöffneten Fenster heraus ansprachen, bremste dieser ab, kam zum Stehen und stürzte daraufhin unvermittelt gegen die Seite des zivilen Einsatzfahrzeugs. Er verletzte sich dabei nicht.

Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen deutlich positiven Wert. Dem Rheda-Wiedenbrücker wurde eine Blutprobe entnommen.

