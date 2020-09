Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200928.6 Itzehoe: Diebstahl eines E-Bike aus Schuppen

Itzehoe (ots)

Samstagnachmittag ist in Itzehoe ein rotes E-Bike abhandengekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Tagsüber hat der Geschädigte noch Wartungsarbeiten an seinem roten Fahrrad der Marke Bulls vorgenommen. Gegen 15:00 Uhr schloss er sein Velo im eigenen Schuppen in der Oelixdorfer Straße an. Als er um 18:00 Uhr weiterarbeiten wollte, konnte der 35-Jährige nur noch den Diebstahl des Mountainbikes feststellen. Eine Nachbarin sah einen unbekannten, jungen Mann, der das E-Bike wegschob. Der Dieb war von schlanker Statur, 180 cm groß und trug eine Cap. Die Schadenshöhe beträgt 3000 Euro.

Zeugen, die weitere Angaben zum Täter machen können oder die Hinweise auf den Verbleib des E-Bikes geben können, sollten sich daher mit der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Jochen Zimmermann

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell