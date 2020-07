Polizei Paderborn

POL-PB: Wohnungseinbruch am Bastfelder Weg

Paderborn (ots)

Freitag, den 24.07.2020, 18:30 Uhr

In der unbekannten Tatzeit gelangten unbekannte Täter durch Einschlagen einer Türscheibe am rückwärtigen Hausbereich des Mehrfamilienhauses in die Wohnung des Geschädigten ein. Hier wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Nach bisherigen Feststellungen wurde offensichtlich nichts entwendet.

