Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei drogenbeeinflusste Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch konnten Beamte der Polizei Ludwigshafen zwei drogenbeeinflusste Kraftfahrzeugführer aus dem Verkehr ziehen. Um 00:40 Uhr wurde ein 22-jähriger Autofahrer in der Valentin-Bauer-Straße kontrolliert. Um 03:30 Uhr wurde ein 22-Jähriger in der Frankenthaler Straße auf einem Elektrotretroller einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei beiden Fahrern stellten die Beamte Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung fest. Ein Urintest verlief bei beiden positiv auf THC. Den Fahrern wurde auf der Polizeidienststelle je eine Blutprobe entnommen, um die genaue Drogenbeeinflussung festzustellen.

Beide Fahrer müssen nun wegen der drogenbeeinflussten Fahrt mit einem Bußgeld von bis zu 3.000,- Euro und einem Fahrverbot rechnen. Außerdem überprüft die Führerscheinstelle bei drogenbeeinflussten Kraftfahrzeugführern regelmäßig die Geeignetheit und kann z.B. eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) anordnen.

