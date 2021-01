POL-LIP: Lügde-Sabbenhausen. Einbruch in Einfamilienhaus.

Polizei Lippe

Unbekannte brachen in ein Einfamilienhaus in der Schützenstraße ein und durchsuchten es. Am Dienstag entdeckte ein Zeuge den Einbruch. Ein Fenster war aufgehebelt und mehrere Türen aufgebrochen worden. Die Täter drangen irgendwann zwischen dem 18. und 26. Januar 2021 ins Gebäude ein. Es wurde mindestens Werkzeug gestohlen. Ob die Täter weitere Beute machten, ist noch unklar. Der Sachschaden liegt bei mindestens 1000 Euro. Zeugen für den Einbruch wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090.

