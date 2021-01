Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Pedelec aus Keller entwendet.

Lippe (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von vergangenem Mittwoch auf Donnerstag unbefugt Zutritt zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Palaisstraße. Sie entwendeten ein Pedelec der Marke "Cube Reaction Hybrid 500 Allroad" in schwarz. Das Fahrrad hat einen Wert von zirka 2.000 Euro. Ihre Hinweise dazu, insbesondere zum Verbleib des Rades, richten Sie bitte an die Kripo unter der Rufnummer 05231/6090.

