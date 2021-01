Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Blomberg. Aufmerksame Angestellte unterstützt erfolgreiche Ermittlung.

Lippe (ots)

Weil er kurz nach einem Diebstahl die Ware im Internet anbot, konnte ein 41-jähriger Mann aus Blomberg ermittelt und zumindest unter dem Tatverdacht der Hehlerei vorläufig festgenommen werden. Vergangenen Dienstag (19.01.2021) stahlen zwei Männer in einer Drogerie in der Langen Straße Körperpflegeprodukte und Kosmetikartikel im Wert von etwa 2.000 Euro. Bereits zwei Tage später wurde das Diebesgut auf einer Online-Verkaufsplattform angeboten. Eine Angestellte der Drogerie erkannte in der Ware die gestohlenen Gegenstände und informierte die Polizei. Die umgehend aufgenommenen Ermittlungen führten schließlich zu dem 41-Jährigen aus Blomberg sowie zu dem Diebesgut. Dieser gab an die Ware nicht gestohlen, sondern "lediglich" erworben zu haben. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu dem Diebstahl in der Drogerie, laufen noch.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell