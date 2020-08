Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Schwerer Diebstahl aus Kraftfahrzeug - Täter schlagen Scheibe an PKW ein

Spenge (ots)

(um) Auf einem Parkplatz einer Schankwirtschaft an der Moorstraße beschädigten bislang unbekannte Täter einen PKW Renault. Die Tatzeit liegt dabei in der Nacht von Samstag auf Sonntag (02.08.), zwischen 00:00 Uhr und 01:00 Uhr. Die PKW-Aufbrecher warfen einen Stein in eine Scheibe des Fahrzeuges und gelangten so an das Handschuhfach des PKW. Aus dem Innenraum stahlen die Diebe dann eine Geldbörse mit einem geringen Bargeldbetrag sowie persönlichen Papieren und Bankkarten. Der Schaden wird mit mehreren hundert Euro angegeben. Die Polizei sucht Zeugen zu diesem Vorfall. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

