Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 30-Jähriger beim Fahrraddiebstahl erschwischt

Ludwigshafen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Donnerstag (10.03.2021), gegen 19 Uhr, wie zwei Männer versuchten ein Mountainbike im Bereich der Maudacher Straße zu stehlen. Er verständigte sofort die Polizei. Als die Diebe die Polizei bemerkten, versuchten beide zu flüchten. Einem der Täter gelang die Flucht zu Fuß, während der Zweite im Bunde von der Polizei gestellt und festgenommen werden konnte. Der festgenommene 30-Jährige war alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,80. Auf einer Polizeidienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Komplize ist weiterhin flüchtig. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

