Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Absturz eines Hängegleiters

Neumagen-Dhron (ots)

Am Samstag, dem 01.05.2021 kam es gegen 17:30 Uhr zum Absturz eines Hängegleiters an der Startrampe in Neumagen-Dhron (Fuchsberg)

Der 63jährige Pilot wurde kurz nach dem Start durch eine Windböe erfasst. Hierdurch kam der Hängegleiter vom Kurs ab und blieb unterhalb der Rampe in einem Waldstück hängen. Der Pilot wurde durch den Absturz verletzt.

Aufgrund des schwer zugänglichen Geländes gestaltete sich die Bergung des verletzten Piloten schwierig.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Neumagen-Dhron und Wintrich mit 26 Kräften, Einsatzleitwagen Maring-Noviand, Deutsches Rotes Kreuz, Hubschrauber mit Notarzt Air Rescue Luxemburg, First Responder VG Schweich, Kreisfeuerwehrinspektor, Wehrführer VG Bernkastel-Kues, Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

