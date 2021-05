Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung

Wittlich (ots)

In der Nacht zum 01.05.2021, der "Hexennacht", kam es in der Berlinger Straße in Wittlich-Bombogen zu einer Sachbeschädigung an einem Werbeaufsteller. Bei dem Aufsteller handelte es sich um einen ca. 2 x 2 x 2,50 m großes Holzgestell mit einer Plane. Durch unbekannte Täter wurde der Würfel auf die Fahrbahn gezogen, wobei die Plane beschädigt wurde.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter 06571-9260 oder piwittlich@polizei.rlp.de, zu melden.

