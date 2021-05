Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines Hochdruckreinigers aus einer unverschlossenen Garage

Birresborn (ots)

Im Tatzeitraum 17.04.2021 bis 30.04.2021 drangen bisher unbekannte Täter in die unverschlossene Garage einer 62-jährigen Geschädigten in der Mürlenbacher Straße in Birresborn ein und entwendeten einen in der Garage aufbewahrten Hochdruckreiniger.

Hinweise zur Tat oder einem möglichen Täter werden an die Polizeiwache Gerolstein unter Telefon 06591 95260 oder an die Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06592 96260 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell