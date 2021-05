Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: illegale Abfallentsorgung

Kalenborn-Scheuern (ots)

Im Tatzeitraum 16.04.2021 bis 30.04.2021 wurde Abfall in Form von "Bauschutt" auf einem Grundstück in der Hillstraße in Kalenborn-Scheuern widerrechtlich zum Nachteil eines 47-jährigen Anwohners aus der VG Gerolstein entsorgt.

Die ersten durch die Polizeiwache Gerolstein geführten Ermittlungen ergaben aufgrund eines Hinweises des Geschädigten einen Verdacht gegen einen 63-jährigen Mann aus der VG Gerolstein.

Gegen diesen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des illegalen Umgangs mit Abfällen nach dem Kreislaufwirtschaftsabfallgesetz eingeleitet.

Weitere potentielle Zeugen dürfen gebeten werden, sich bei der Polizeiwache Gerolstein unter Telefon 06591 95260 zu melden.

