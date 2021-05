Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an einem Personenkraftwagen

Hillesheim (ots)

Am 29.04.2021 in der Zeit von 14:00 Uhr bis 15:45 Uhr hatte eine 19-jährige Geschädigte aus der VG Arzfeld ihr Fahrzeug, einen Personenkraftwagen (schwarzer Audi A3) mit Kennzeichen aus dem Kreis Bitburg-Prüm auf dem Parkplatz "Am Viehmarkt" in Hillesheim abgestellt.

Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie einen Schaden im Bereich der Fahrertüre in Form von mehreren Kratzern feststellen.

Es ergab sich der Verdacht einer vorsätzlichen Sachbeschädigung durch einen bisher unbekannten Täter.

Hinweise zur Tat oder einem möglichen Täter werden an die Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06592 96260 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell