POL-PDWIL: Illegale Müllentsorgung

Wieder mal wurde an zwei Orten Müll illegal entsorgt. In der Zeit vom 19.04.2021 bis zum 21.04.2021 wurde an der L 16 von Hersdorf kommend in Richtung Mürlenbach, etwa zwei Kilometer hinter Hersdorf in einem linksseitig gelegenen Feldweg Elektroschrott illegal entsorgt. In dem Elektroschrott befanden sich Herdplatten, Fernseher, Videorecorder und diverser anderer Elektroschrott. Eine weitere illegale Müllentsorgung wurde am 29.04.2021 der Polizei Prüm mitgeteilt. Auf einem Parkplatz neben der B 410 in Höhe der Dausfelder Höhe wurden mehrere Säcke Hausmüll und Bauschutt illegal entsorgt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Prüm unter Tel.: 06551-9420 oder per E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

