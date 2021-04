Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 25.04.2021, kam es auf der B 314 bei Stühlingen-Grimmelshofen zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. Ein Insasse wurde hierbei leicht verletzt. Gegen 13:30 Uhr war der Verkehr vor der dortigen Unterführung wegen eines verkehrsbedingt stehenden Lkws ins Stocken geraten. Das erkannte ein 25-jähriger Autofahrer zu spät und fuhr einem Renault ins Heck. Dieser wiederum wurde auf einen davor befindlichen Pkw geschoben. In diesem Auto verletzte sich der 54-jährige Beifahrer leicht. Er kam in ein Krankenhaus. Alle anderen Insassen blieben unversehrt. Der entstandene Sachschaden liegt bei insgesamt rund 7500 Euro. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell