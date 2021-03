Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.03.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Randalierer in Gewahrsam

Weil ein 36-Jähriger am frühen Montagabend mit Fäusten, Flaschen und Verkehrsabsperrungen fremde Fahrzeuge anging und sich einfach nicht beruhigen wollte, musste er einige Zeit in einer Gewahrsamszelle des Böckinger Polizeireviers verbringen. Zeugen hatten gegen 18 Uhr die Polizei gerufen, weil der Mann zunächst am Heilbronner Segelfluggelände randaliert hatte. Eine eintreffende Streife sprach einen Platzverweis für das Gelände des Segelflugplatzes aus, welchem der 36-Jährige zunächst auch nachkam. Er trat stattdessen kurze Zeit später an der Verbindungsstraße zwischen Heilbronn-Böckingen und -Klingenberg wieder in Erscheinung und begann dort Flaschen und Absperrungen auf fahrende Autos zu werfen. Er nötigte außerdem einige Autofahrer zum Anhalten und schlug mit seinen Fäusten gegen die stehenden aber auch gegen vorbeifahrende Fahrzeuge. Als die Polizei den Mann hier erneut kontrollieren wollte, wurde er ausfällig und begann die Beamten zu beleidigen. Als er schließlich begann die Polizisten körperlich anzugehen wurde ihm der Gewahrsam erklärt. Der 36-Jährige muss nun nicht nur mit Anzeigen wegen Sachbeschädigung, sondern auch wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte rechnen.

Kirchardt: Mercedes ausgebrannt

Wohl aufgrund eines technischen Defektes brannte am Montagmorgen ein Mercedes in Kirchardt aus. Der Fahrer bemerkte das Feuer an seinem Wagen gegen 9 Uhr in der Straße "Auf der Lug" und verständigte Polizei und Feuerwehr. Diese kam mit zwei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften an die Brandstelle, löschte die Flammen und kümmerte sich schließlich um die aus dem Fahrzeug ausgelaufenen Betriebsstoffe. Der ausgebrannte Mercedes musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Heilbronn: Unfall beim Wenden

Weil ein 22-Jähriger in der Nacht auf Sonntag seinen Wagen bei durchgezogener Fahrstreifenbegrenzung wenden wollte und ein in der selben Straße fahrender 26-Jähriger wohl nicht richtig aufpasste, kam es in der Heilbronner Fügerstraße zum Unfall. Der Jüngere der beiden BMW-Fahrer setzte gegen 1.30 Uhr auf der Straße zum Drehen an und fuhr dabei über die durchgängige Mittellinie. Der Ältere erkannte den Wendevorgang wohl zu spät und kollidierte mit dem anderen Wagen. Die beiden jungen Fahrer blieben unverletzt, allerdings entstanden an den BMWs Schäden in Höhe von knapp 9.000 Euro.

Heilbronn: Der Sonne entgegen

Schäden in Höhe von knapp 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen in Heilbronn. Ein 63-Jähriger fuhr gegen 9.30 Uhr mit seinem Skoda aus einer Tiefgarage in der Badener Straße. Vermutlich weil er von der Sonne geblendet wurde, übersah er den auf der Straße fahrenden VW eines 69-Jährigen, und bog in die Straße ein. Es kam daraufhin zur Kollision, bei der an beiden Fahrzeugen Schäden in Höhe von je 5.000 Euro entstanden. Der VW wurde dabei so stark beschädigt, dass der Wagen abgeschleppt werden musste. Die beiden Autofahrer kamen jedoch mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Lauffen: Traktor behindert Bahnverkehr

Weil ein Traktor-Fahrer am Montagnachmittag in Lauffen mit seinem Gefährt zwischen heruntergelassene Bahnschranken geriet, musste der Schienenverkehr zwischenzeitlich unterbrochen werden. Der Mann fuhr gegen 16.30 Uhr vom Klärwerk kommend über einen Feldweg in Richtung Lauffen. Dabei musste er einen Bahnübergang überqueren, dessen Schranken sich genau in dem Moment schlossen als der Traktor sich auf den Gleisen befand. Der 84-Jährige versuchte seinen Trekker von den Schienen zu manövrieren, beschädigte beim Rangieren aber eine der Bahnschranken. Der Zugführer einer Bahn die zeitgleich in Richtung Stuttgart fuhr, erkannte das Fahrzeug und verhinderte durch eine Notbremsung Schlimmeres. Weder der Traktorfahrer noch Insassen des Zuges wurden verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell