Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Räuberischer Diebstahl in Drogerie

Olpe (ots)

Am Montag (8. Februar) hat sich gegen 14.55 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Stellwerkstraße in Olpe ein räuberischer Diebstahl ereignet. Ein derzeit noch unbekannter Tatverdächtiger verließ unter Beobachtung eines Ladendetektivs mit einem gefüllten Rucksack den Laden. Er bezahlte keine Ware. Als der Detektiv ihn beim Hinausgehen bat, ihn zu begleiten, um einen Blick in seinen Rucksack werfen zu können, wurde der Beschuldigte aggressiv und schlug um sich. Der Ladendetektiv versuchte, ihm den Rucksack abzunehmen. Dabei kratzte der Tatverdächtige ihn am Hals, wodurch ihm auch die Flucht gelang. Der Rucksack mit dem Diebesgut verblieb beim Ladendetektiv. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die Polizei verlief negativ. In dem Rucksack fanden die Beamten Ware im Wert von rund 130 Euro. Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden: - männlich - circa 1,50m bis 1,60m groß - ca. 25 bis 30 Jahre alt - südländisches bzw. arabisches Aussehen - Bekleidung: schwarze Winterjacke der Marke "Wellensteyn", blaue Jeans Durch die Tätigkeit des Ladendiebs in weiteren Drogeriemärkten ist ihm der Beschuldigte vom Sehen her bekannt. Die Feststellung der Personalien ist Teil der Ermittlungen. Diese dauern noch an. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

