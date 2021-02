Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Überhöhte Geschwindigkeit in Attendorn

Attendorn (ots)

Bereits in der vergangenen Woche wurde ein 25-jähriger Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit innerorts gemessen. Er befuhr mit 110 km/h die Kölner Straße in Richtung Innenstadt. Bei der anschließenden Kontrolle wies er einen internationalen Führerschein vor, der sich nach genauer Überprüfung als gefälscht herausstellte. Neben einem Bußgeld in Höhe von 280 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot von zwei Monaten erwarten den Fahrer zusätzlich strafrechtliche Ermittlungen wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Zu schnelles Fahren ist nach wie vor eine Ursache für schwere Verkehrsunfälle mit entsprechenden Folgen. Gerade in Ortschaften fordert daher die Polizei, die Geschwindigkeit den örtlichen Gegebenheiten anzupassen und sich an Regeln zu halten, insbesondere zum Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell