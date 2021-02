Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Safer Internet Day 2021 - KPB Olpe, Verbraucherzentrale NRW und der Erzieherische Kinder- und Jugendschutz des Kreises Olpe starten gemeinsame Aktion

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kreis Olpe (ots)

Am Safer Internet Day am Dienstag (9. Februar) findet von 9 bis 16 Uhr eine gemeinsame Aktion der Verbraucherzentrale NRW, des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes des Kreises Olpe und der Polizei Olpe statt.

Das Internet liefert Kriminellen viele neue Möglichkeiten, um sich an digitalen Daten zu bedienen. Sie hacken Zugangsdaten, die durch einfache Passwörter nicht ausreichend geschützt sind. So greifen Cyberkriminelle persönliche Daten ab, mit denen sie anschließend auf Online-Shopping-Tour gehen, fremde Bankkonten plündern oder Fake-Profile in sozialen Medien anlegen. Das Internet macht vieles im Leben leichter. Doch es eröffnet auch Kriminellen neue Möglichkeiten, um Straftaten mit digitalen Daten zu begehen. Darum ist es umso wichtiger, dass Nutzer sicher und smart im Internet unterwegs sind, um Cyber-Kriminellen keine Chance zu geben.

Mit der Präventionskampagne "Mach dein Passwort stark" wollen die Netzwerkpartner das Bewusstsein in der Bevölkerung unseres Landes für die Risiken im Internet sensibilisieren. (Unser) Ziel ist es Angebote zu unterbreiten, um persönliche Daten im Netz besser gegen Missbrauch abzusichern.

Am Safer Internet Day am 9. Februar gibt es Infos, Tipps und Tricks rund um das Thema Passwortsicherheit.

Bürgerinnen und Bürger sollen hierbei auf die Problematik von schlechten Kennwörtern hingewiesen und für die daraus entstehenden Gefahren sensibilisiert werden. Außerdem gibt es Tipps für sichere Kennwörter und deren Verwendung.

Das international meist verwendete Passwort lautet 123456. Weitere Negativbeispiele für schlechte Kennwörter sind: - hallo - passwort1 - hallo123 - qwertz - schatz

Gute Passwörter sollen: - komplex sein (A-Z, a-z, 0-9, Sonder/Satzzeichen) - möglichst lang sein ( mindestens >10 Zeichen) - leicht zu merken

Ein Beispiel aus der landesweiten Kampagne: IhBa2D&3Pr-w! Leicht zu merken? Ja, ganz einfach: Ich hab Bock auf 2 Döner & 3 Pommes rot-weiß!

Weitere Informationen zur Kampagne stehen auf der Webseite: www.mach-dein-passwort-stark.de

Neben vielen Infos auf der Internetseite und den Social-Media-Profilen der Polizei Olpe, gibt es auch eine persönliche Beratung am Telefon oder im Chat. Diesen erreichen Interessierte unter Eingabe des folgenden Links: https://padlet.com/akappestein/k6dm0w98wudt506. Durch Abscannen des QR-Codes können Interessierte sich direkt Zugang zu dem Chat verschaffen.

Die Telefon-Hotline "Safer Internet Day" ist morgen von 9 bis 16 Uhr erreichbar. Der Chat zwischen 10 und 12 Uhr.

Alle Aktionspartner stellen Ansprechpartner. Diese sind unter den unten angegebenen Kontaktdaten erreichbar:

Verbraucherzentrale NRW, Beratungsstelle Lennestadt: Ansprechpartner: Anke Müller Telefon: 02723-7195728

Kreis Olpe Fachdienst Finanzielle Jugendhilfen Kinder- und Jugendschutz Westfälische Straße 75 57462 Olpe

Anne Kappestein E-Mail: a.kappestein@kreis-olpe.de Telefon: 02761-81-245

Katrin Schwarzer E-Mail: k.schwarzer@kreis-olpe.de Telefon: 02761-81-457

Kreispolizeibehörde Olpe

Ansprechpartner: KHK Michael Kopsan Telefon: 02761- 9269-6130 E-Mail: michael.kopsan@polizei.nrw.de

KHK Michael Meinerzhagen Telefon: 02761- 9269-6131 E-Mail: michael.meinerzhagen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell