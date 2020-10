Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt. Alarmanlage vertreibt Einbrecher in der Hökertwiete - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg

Heute (05.10.2020) in den frühen Morgenstunden, gegen 05:20 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus in der Straße Hökertwiete. Die Bewohner waren zur Tatzeit im Hause. Zu dieser Zeit verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Haus und lösten so einen optischen und akustischen Alarm aus.

Ohne Beute flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen dem Sachgebiet 4 bei der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Telefonnummer 04101 / 202-0 zu melden.

