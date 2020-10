Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn

Unbekannte rauben 34jährigen Elmshorner das Fahrrad - Polizei bittet um Hinweise

Bad Segeberg (ots)

Am 05.10.2020, gegen 03:06 Uhr haben auf dem Buttermarkt zwei unbekannte Täter einen Radfahrer angehalten und dessen hochwertiges Mountainbike geraubt. So war der 34jährige Elmshorner auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle, als an der Einmündung der Schauenburger Straße einer der Unbekannten seine Fahrt stoppte und ihm unvermittelt ins Gesicht schlug. Der Schlag gegen den Kopf war so heftig, dass der 34jährige vom Rad fiel und erheblich am Kopf verletzt wurde.

Beide Männer flüchteten mit dem entwendeten Radt (MTB mit leuchtend gelben Applikationen) in Richtung der Straße Vormstegen und werden wie folgt beschrieben:

Osteuropäisches Aussehen Ca. 20-30 Jahre alt Dunkelblonde Haare 3-Tage-Bart Jeans Graue Kapuzenjacke

Der zweite Täter war dunkel gekleidet und führte selbst ein Fahrrad mit.

Die Kriminalpolizei Elmshorn, Tel.: 04121-8030, hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen. Die Ermittler bitten um Hinweise von Bürgern, die sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit dieser Tat geben können.

