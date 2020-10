Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn - Diebstahl aus Fahrzeugen bei zwei verschiedenen Golf-Clubs in Quickborn - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag (04.10.2020) ist es gleich zu zwei Diebstählen aus Fahrzeugen vor Golf-Clubs gekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelang es in der Pinneberger Straße in der Zeit zwischen 11:00 und 15:15 Uhr unbekannten Tätern auf dem Parkplatz des Golfclubs "An der Pinnau" einen Porsche Macan zu öffnen und aus dem Inneren zwei hochwertige Handtaschen samt Inhalt zu entwenden.

Des Weiteren haben unbekannte Personen im Harksheider Weg beim "Red Golf Quickborn" den Geschädigten zwischen 11:10 und 11:15 Uhr beobachtet und den kurzen Moment des Ausladens und Verbringen der Sportausrüstung genutzt und Bargeld sowie hochwertige Smartphones aus dem Fahrzeuginneren eines Ford Kuga entwendet.

Die Schadenshöhe wird für beide Fälle im mittleren 5-stelligen Bereich geschätzt.

Die Polizei in Quickborn hat mittlerweile die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht oder den Täter bei der Tatausführung beobachtet haben sowie Hinweise auf die Täter geben können.

Diese sind an die Polizeistation Quickborn unter der Rufnummer 04106 - 6300 -0 zu richten.

