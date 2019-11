POL-MR: Zigarettenautomat aufgesprengt - Polizei sucht Zeugen;Geparkten Wagen beschädigt;Gurtmuffel muss zur Blutprobe;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Zigarettenautomat aufgesprengt - Polizei sucht Zeugen

Marburg: Einen Zigarettenautomaten in der Sudetenstraße sprengten Unbekannte in der Nacht auf Freitag, 29. November, auf. Zeugen hörten gegen 3.30 Uhr an der Einmündung zur Chemnitzer Straße einen lauten Knall. Eventuell nutzten die Täter ein Gasgemisch, um die Explosion auszulösen. Die Diebe erbeuteten eine bis dato unbekannte Anzahl von Zigarettenpackungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2100 Euro. In den zurückliegenden Wochen ereigneten sich in Marburg bereits zwei ähnlich gelagerte Vorfälle. Die Polizei berichtete darüber. Zu dem aktuellen Geschehen sucht die Kriminalpolizei dringend nach Zeugen und bittet um Mithilfe: Wer hat vor oder nach dem Geschehen verdächtige Personen/Fahrzeuge rund um die Sudetenstraße wahrgenommen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Geparkten Wagen beschädigt

Marburg: Der blaue Corsa stand zwischen Dienstag, 26. November, 21 Uhr und Donnerstag, 28. November, 18.50 Uhr geparkt vor einer Schule in der Leopold-Lucas-Straße. Unbekannte schlugen oder traten zu und beschädigten dadurch den rechten Außenspiegel. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Gurtmuffel muss zur Blutprobe

Cölbe: Die Polizei führte am Donnerstagnachmittag, 28. November, in der Innenstadt Verkehrskontrollen durch. Zwei Autofahrer hantierten während der Fahrt mit dem Handy herum, sechs weitere waren nicht angeschnallt. Bei einem Gurtmuffel ergaben sich zudem Hinweise auf den Konsum von Drogen. Der Vortest bei dem jungen Mann schlug gleich auf drei Substanzen positiv an. Er musste eine Blutentnahme erdulden und durfte anschließend wieder gehen.

