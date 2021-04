Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gundelfingen: Möglicher Tatzusammenhang zwischen Einbruch und Verkehrsunfall - Ermittlungen laufen

Freiburg (ots)

Zu einem Einbruch durch zwei Personen in einen Lebensmittelladen an der Bundesstraße 3 in Gundelfingen kam es Samstagnacht, den 24.04.2021 gegen 03:20 Uhr. Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen die beiden männlichen Täter über eine verschlossene Tür in den Markt ein. Dies löste einen Alarm aus, woraufhin nach aktuell vorliegendem Ermittlungsstand die beiden Tatverdächtigen zu Fuß flüchteten, ohne dass etwas entwendet wurde.

Im unmittelbaren Nahbereich ereignete sich gegen 03:40 Uhr auf der B3/B294 ein schwerer Verkehrsunfall, bei welchem zwei Fußgänger die B3 von Gundelfingen Richtung Westen überqueren wollten. Einer der beiden verunfallte hierbei tödlich.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass es sich bei den die Fahrbahn querenden Fußgänger um die beiden Tatverdächtigen des Einbruchs gehandelt hat.

Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

- Erstmeldung zum Verkehrsunfall vom 24.04.2021 -

Freiburg Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

-Gundelfingen, B3/B294

Am frühen Samstagmorgen, 24.04.2021, ereignete sich gegen 03:40 Uhr auf der B3/B294 bei Gundelfingen ein schwerer Verkehrsunfall. Zwei Fußgänger beabsichtigten die B3 von Gundelfingen her in Richtung Westen zu überqueren. Hierbei wurde einer der Fußgänger durch ein in Richtung Freiburg fahrendes Fahrzeug erfasst und im Folgenden durch ein weiteres Fahrzeug überrollt. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Sein Begleiter blieb unverletzt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zu den konkreten Beteiligungen dauern an.

Mögliche Zeugen, insbesondere auch Personen, die zum fraglichen Zeitpunkt die Unfallstelle passierten, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Freiburg, Tel. 0761/882-3100, in Verbindung zu setzen.

