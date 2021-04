Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Gersbach: Sturz mit Motorrad - zwei leicht Verletzte

Freiburg (ots)

Mit seiner Kawasaki war am Sonntag, 25.04.2021 gegen 17.30 Uhr ein 61 Jahre alter Mann auf der K 6352 von Gersbach in Richtung Kümberg unterwegs. In einer Linkskurve kam er zu weit auf die Gegenfahrbahn und erschrak, als ihm in diesem Moment ein BMW-Fahrer entgegenkam. Durch das plötzliche Brems- und Ausweichmanöver stürzte der 61-jährige und rutschte über die Fahrbahn. Er und auch sein 9-jähriger Sohn, welcher auf dem Soziussitz saß, wurden bei dem Sturz leicht verletzt. Der Rettungsdienst rückte an, eine Behandlung im Krankenhaus war aber nicht notwendig. Am Motorrad entstand geringer Sachschaden. Zu einer Berührung mit dem BMW kam es nicht.

