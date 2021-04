Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfallflucht in Nollingen, Cranachstraße

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bereich: Landkreis Lörrach

Rheinfelden, Ortsteil Nollingen

Am Samstag, den 24.04.2021, parkte das gelbe Fahrzeug eines Paketlieferdienstes gegen 11.30 Uhr am Fahrbahnrand in der Cranachstraße in Nollingen. Etwa zu diesem Zeitpunkt streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Lieferwagen und verursachte dabei einen nicht unerheblichen Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, sich beim Polizeirevier Rheinfelden, unter der Rufnummer 07623 7404-0, zu melden.

