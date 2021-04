Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum Sonntag, 18.04.2021 13:00 - Samstag, 24.04.2021, 17:30 Uhr, kam es in Emmendingen, oberhalb des Waldspielplatzes Vogelsang in Richtung Wasserreservoir, in der dortigen Waldhütte "Eulenhäuschen", zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti.

Der oder die Täter sprühten mit weißer Farbe diverse Schriftzüge an die Fassade der Holzhütte, wodurch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstanden ist.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

