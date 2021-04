Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall - Fußgänger verstirbt beim Überqueren der Fahrbahn

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

-Gundelfingen, B3/B294

Am frühen Samstagmorgen, 24.04.2021, ereignete sich gegen 03:40 Uhr auf der B3/B294 bei Gundelfingen ein schwerer Verkehrsunfall. Zwei Fußgänger beabsichtigten die B3 von Gundelfingen her in Richtung Westen zu überqueren. Hierbei wurde einer der Fußgänger durch ein in Richtung Freiburg fahrendes Fahrzeug erfasst und im Folgenden durch ein weiteres Fahrzeug überrollt. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Sein Begleiter blieb unverletzt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zu den konkreten Beteiligungen dauern an.

Mögliche Zeugen, insbesondere auch Personen, die zum fraglichen Zeitpunkt die Unfallstelle passierten, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Freiburg, Tel. 0761/882-3100, in Verbindung zu setzen.

Stand: 24.04.2021, 20.15 Uhr

FLZ / PK

