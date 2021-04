Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sachbeschädigungsserie in Emmmendingen

-Reifenstecher-

Freiburg (ots)

Am Freitag, 23.04.2021, gegen 23:30 Uhr, ging über Notruf der Hinweis bei der Polizei ein, an mehreren Fahrzeugen in der gemeinsamen Tiefgarage zu den Anwesen Schillerstraße 48-52 in Emmendingen seien Reifen beschädigt worden.

Der Sachverhalt traf zu. Die Polizei stellte fest, dass in der Tiefgarage an 20 Fahrzeugen und außerhalb der Garage im näheren Bereich an drei weiteren Fahrzeugen jeweils mindestens zwei Reifen so beschädigt worden waren, dass sie ersetzt werden müssen.

Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf mindestens 10.000.- Euro.

Die Polizei geht Hinweisen aus der Anwohnerschaft nach. Eine Frau, etwa Mitte 50, mit langen blonden Haaren, bekleidet mit Leggins und Blousonjacke wird mit der Serientat möglicherweise in Verbindung gebracht. Sie soll barfuß unterwegs gewesen sein.

Zeugen, die eine so beschriebene Frau mit verdächtigem Verhalten in den späten Abendstunden des 23.04.2021 im Nahbereich der Schillerstraße / Heinrich-Heine-Straße gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Emmendingen, Tel. 07641 582-0, zu melden.

Auch die Geschädigten mögen sich bitte beim Polizeirevier Emmendingen melden.

FLZ / MP

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell