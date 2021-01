Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

In ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Waldenserstraße in Mutschelbach brachen bislang Unbekannte zwischen Samstagmorgen gegen 09:30 Uhr und Sonntagmorgen gegen 09:45 Uhr ein.

Nach derzeitigen Kenntnissen warfen die Täter ein Fenster des Hauses ein und gelangten über dieses hinein. Offenbar ohne Beute verließen sie das Haus wieder über die Haustür. Die Einbrecher betraten ebenfalls die zu dem Haus gehörenden unverschlossenen, ehemaligen Stallungen. Aber auch hier wurde wohl nichts entwendet.

