Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Starke Rauchentwicklung durch gelöstes Ofenrohr

Karlsruhe (ots)

Zu einer erheblichen Rauchentwicklung in einer Wohnung in der Dahlienstraße in Mörsch, kam es in der Nacht zum Montag.

Kurz nach Mitternacht wurde durch eine Anwohnerin der starke Qualm aus der Wohnung einer Rentnerin entdeckt. Über die Freiwillige Feuerwehr Rheinstetten, die mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte eruiert werden, dass sich das Ofenrohr aus unbekannter Ursache vom Ofen löste und die Heißluft sich in der Wohnung verteilte, was zur starken Rauchentwicklung führte. Die 82-jährige Wohnungsinhaberin konnte glücklicherweise unverletzt für die Nacht bei einer Nachbarin Unterschlupf finden.

